Наш священний оберіг на цій війні, – Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Президент Володимир Зеленський привітав українців із цим святом.

Окрім короткого звернення, президент опублікував тематичний ролик у соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво Вперше без чоловіка: Олена Зеленська щемливо привітала з Днем вишиванки

Привітання від президента

У своєму зверненні глава держави був небагатослівним. Він вирішив лаконічно привітати українців зі святом.

Сильна, незламна, смілива і вільна – з Днем вишиванки, Україно,

– так привітав українців у зверненні президент.

Крім того, на сторінках президента у соцмережах з'явилося тематичне відео до свята. Щоправда, із кадрами нашої нової реальності – війни. Однак вишиванка – і зараз наш оберіг.

Символічно, що відеоряд супроводжує пісня на вірш Дмитра Павличка "Два кольори мої".

Привітання з Днем вишиванки від президента: дивіться відео

Привітання від першої леді

Напередодні перша леді Олена Зеленська також привітала українців зі святом. До слова, вперше президентське подружжя привітало з Днем вишиванки порізно, адже минулі роки вони публікували спільні фото у вишиванках.

Перша леді у своєму привітанні не оминула теми війни і наголосила, що тепер твердження про те, що у вишиванках – код нашої нації, ми розуміємо надзвичайно гостро.

Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі,

– щемливо привітала перша леді України.

Привітання Володимира Зеленського з Днем вишиванки: дивіться відео

. Історія Дня вишиванки почалася у 2006 році, коли студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала таку ініціативу. З кожним роком свято набувало все більшої популярності. Головна його мета – зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Долучитися до свята просто – варто лише одягнути вишиванку.