Наш важливий партнер, – Зеленський провів переговори з очільницею МВФ

16 травня 2022 , 19:15
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Джерело:

телеграм Володимира Зеленського

Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G7 президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Зеленський провів переговори з МВФ

У режимі онлайн вони обговорили потреби нашої країни у фінансовій підтримці економіки. Український лідер зауважив, що МВФ є важливим партнером держави, тож президент розраховує на подальшу  плідну співпрацю у підтримці фінансової стійкості. 

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Економіка та дефіцит фінансів – це дійсно дуже складний і пріоритетний момент у нашій державі,
– підкреслив Зеленський.

Також він подякував директорці-розпорядниці Георгієвій та МВФ загалом за те, що вони займають лідерство у питанні допомоги Україні та відчутну підтримку держави. 

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Автор: Софія Гусєва