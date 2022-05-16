Наш важливий партнер, – Зеленський провів переговори з очільницею МВФ
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G7 президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Зеленський провів переговори з МВФ
У режимі онлайн вони обговорили потреби нашої країни у фінансовій підтримці економіки. Український лідер зауважив, що МВФ є важливим партнером держави, тож президент розраховує на подальшу плідну співпрацю у підтримці фінансової стійкості.
Дивіться також Єврокомісія планує запропонувати новий пакет фінансової допомоги для України: чого чекати
Економіка та дефіцит фінансів – це дійсно дуже складний і пріоритетний момент у нашій державі,
– підкреслив Зеленський.
Також він подякував директорці-розпорядниці Георгієвій та МВФ загалом за те, що вони займають лідерство у питанні допомоги Україні та відчутну підтримку держави.
Президент провів переговори з директоркою-розпорядницею МВФ: дивіться відео