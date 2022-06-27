Наша армія – єдине спасіння, – Притула емоційно про війну

Ось вже п'ятий місяць Україна героїчно протистоїть агресії Росії. На цьому етапі кожен українець має винести для себе чимало уроків.

Передовсім, ця війна чітко продемонструвала: спільна мова – не завжди є гарантією того, що снаряд не залетить у твою хату. Про це 24 каналу сказав волонтер Сергій Притула.

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Я б дуже хотів, аби люди, які врятувалися від війни і бачили цей жах, зробили висновки. Забули про такі поняття: "Росія – наш друг" чи "там живут наши родственники, поэтому нужно наладить отношения",

– сказав він.

Ми приречені на сусідство з антицивілізацією

Притула підкреслює, що необхідно докладати максимум зусиль, аби відгородитися від країни-агресорки назавжди.

"Бетонна велика стіна, рови, візовий режим, вишки з кулеметами… Я не знаю, що ще потрібно зробити. Ми приречені на сусідство з цією антицивілізацією. Це нація, яка ніколи не може нічого зробити, вміє лише зруйнувати. Це саранча, яка випалює, виїдає, вибачте, гадить там, де спить, а потім – рухається далі", – пояснює він.

Волонтер пригадав слова активіста Романа Ратушного, який загинув у боях з окупантами: "Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".

Ця війна триває 900 років

"Сьогодні одна з фаз великої війни, як триває століттями. Впродовж 900 років московити приходять і грабують нас. Почали вони з того, що на чолі з князем Андрієм Боголюбським викрали ікону з Києва, зруйнувавши та вирізавши усіх. Але тепер вони крадуть блендери, пральні машини та унітази. Це антиеволюція", – відзначив Притула.

Наш порятунок у мотивованій армії

Волонтер переконаний, що ми маємо бути вдячними Богові та хлопцям на фронті. "Армія з такими високомотивованими солдатами й офіцерами – це наше єдине спасіння", – наголосив волонтер.

Він додав: скільки б зброї не дала США та Європа, хтось має взяти її до рук і нищити ворога.

Допоки у нас будуть такі хлопці й дівчата, які горою стоять і знають, хто стоїть за їхніми спинами, ми будемо порятовані,

– зауважив Притула.

На його думку, вагому роль у цьому порятунку відіграють саме люди, які перебувають в тилу. Так, щоранку ми маємо прокидатися з єдиним питанням: "Чим я можу бути корисний/корисна".

Потрібно враховувати морально-етичний аспект

Ні в якому разі не варто забувати про те пекло, в якому безліч людей перебуває вже 5-й місяць. Притула вважає, що на тлі смертей дітей, яких калічить Росія, варто бути більш стриманими у публічному просторі.

"У мене за останні два місяці відбулося багато приємних подій. Чи маю я право хвалитися своєю радістю? Теоретично, можу. Але чи це пристойно?. Тому давайте, перш ніж щось зробити, думати: А чи не зробить це комусь боляче?", – резюмував Сергій Притула.

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