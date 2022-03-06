Наша артилерія просто робить неймовірні речі

Наша "арта" розматує росіян пачками. Просто в лоскути. Піхота потім ганяє по посадкам і палить "потєряшек".

Безпорадні окупанти

Як тільки російські окупанти розривають контакт, зразу починають стріляти "Градами" та "стволкой".

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Б'ють бездумно куди прийдеться. Туди, де, як їм здається, можуть бути збройники. Але частіше по мирних селах і містечках.

Таке враження, що інколи просто розряджаються, щоб легше було тікати, або щоб потім їм не змогли "пред'явити".

Волонтери рулять

Вчора ще одна автівка, яку передали люди, вивезла людей з-під обстрілу градами на пробитих колесах. Точніше на дисках. Ще й цивільного пораненого підібрали та врятували.

Кожен такий випадок рятує таких хлопців, що навіть слів не вистачає. Всім, хто віддав своїх коней, просто низький уклін.

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:

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