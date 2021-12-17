Наша мета – мільярд доларів підтримки, – Кулеба про допомогу США

Дмитро Кулеба розповів, що метою України є мільярд доларів підтримки від США. Наразі українська сторона впевнено рухається до цього.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба розповів, що загалом у 2022 році бюджет США передбачає допомогу Україні у розмірі 756 мільйонів доларів. Зокрема, 400 мільйонів доларів виділяють на зміцнення безпеки.

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Наша мета – 1 мільярд доларів підтримки залишається незмінною. Ми впевнено до неї рухаємося,

– заявив Кулеба.

Міністр додав, що завдяки допомозі США українці отримали близько 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Це свідчить про дуже широку співпрацю між двома країнами.

Сенат США зареєстрував проєкт про допомогу Україні

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у грудні 2021 року повідомив, що Сенат США зареєстрував проєкт про 450 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

За словами Вітренка, документ містить заходи, які мають стримати Володимира Путіна від агресії проти України. Необхідно запобігти небезпеці, а не чекати, доки російські війська вторгнуться на нашу територію.

Врегулювати ситуації необхідно за допомогою цілої низки заходів.

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