Наша мета – щоб ця зима стала останньою для Росії: Кличко про енергетичний терор Путіна

Країна-терорист №1 – Росія – мріє, щоб це була остання зима для українців, а мета українців – щоб ця зима стала останньою для терориста №1. Тому міські служби роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення систем життєзабезпечення міста.

Про це у новому інтерв'ю заявив Віталій Кличко. Окрім того, мер Києва розповів про поточну ситуацію у Києві.

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Кличко про енергетичний тероризм Путіна

Росія не може виграти на полі бою. І тому робить те, на що спроможна. Це тероризм. Мета Росії – зробити все можливе, щоб це була наша остання зима, наша мета – щоб ця зима стала останньою для терориста №1. Під час ракетного терору постраждали важливі енергетичні об’єкти у різних областях України і в Києві також. Це не могло пройти безслідно для нашого міста. Адже Київ є частиною державної енергосистеми,

– заявив Віталій Кличко.

Він додав, що попри це за добу після прильоту водопостачання було відновлено в усіх районах. На ранок 26 листопада фактично всі будинки Києва вже були з теплом. І саме це є першим пріоритетом київської влади – щоб у киян у квартирах були нормальні умови.

За словами мера столиці, електропостачання також відновлено повністю, проте через дефіцит у загальноукраїнській енергомережі застосовуються відключення.

При цьому мер не виключає, що відключення у столиці можуть тривати до весни.

Це питання більше до фахівців – до компанії ДТЕК. Деяка апаратура замовлена на Заході, її потрібно виготовити, привезти в Україну і встановити. Тобто це певний процес. Ми намагаємося відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів, і щоби потім перейти на безперебійне постачання електрики. Але маємо бути готові до того, що відключення можуть бути до весни,

– зазначив мер Києва.

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