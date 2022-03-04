Наша оборона завдає ворогу максимальних втрат: вони нас не зламають
Від початку вторгнення Росії в Україну ворог зазнав величезних втрат – майже 9200. І наші захисники продовжують давати відсіч агресору.
Як підкреслив Володимир Зеленський у своєму зверненні, наша оборона завдає ворогу максимальних втрат.
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За словами українського лідера, українські бійці дають відсіч ворог під:
- Миколаєвом;
- Харковом;
- Києвом.
Столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але вони не зламають нас, не зламають нашу державу. Ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють. Тому що ми – у себе вдома. Ми на своїй землі,
– підкреслив президент.
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