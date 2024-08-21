Курська операція, Покровськ та розмова із Патріархом Варфоломієм: Зеленський зробив заяву

Президент України заслухав доповідь Головкома щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Також глава держави мав розмову із Патріархом Варфоломієм.

Сьогодні Головком кілька разів доповідав президенту щодо ситуації на полі бою. Передусім, йшлося про Донеччину та Покровський напрямок. Зеленський запевнив, що Київ розуміє кроки ворога і посилюється.

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Україна зміцнює свої позиції

Зокрема, проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Глава держави підкреслив, що дуже важливо, аби партнери реально виконували зобов’язання. "Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", – наголосив він.

Окремо Зеленський прокоментував операцію на Курщині. За його словами, там триває наша бойова робота. Президент подякував воїнам за подальше поповнення обмінного фонду.

Рішення для підтримки Сил оборони та економіки

Також президент провів детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради.

Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання,

– заявив Зеленський.

За його словами, було домовлено, що міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес, а також погоджено додаткові державні кроки щодо детінізації.

На нараді було обговорено роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів.

Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями,

– наголосив президент.

Розмова з Патріархом

Президент мав бесіду з Патріархом Варфоломієм. Глава держави подякував йому за підтримку України та українців, нашого захисту, нашої незалежності.

Зеленський підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно.

Глава держави запевнив, що наша держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами.