Наша війна запустить процес перезавантаження світу, – Клімкін

Війна в Україні запустить процес перезавантаження усього світу. Зміни будуть навіть сильнішими, ніж після терактів 11 вересня.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Володимир Путін переконаний, що головне – це домовленості з Сполученими Штатами.

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Однак там він ніяких гарантій теж не отримає, запевнив колишній очільник МЗС.

Наша війна запустить процес перезавантаження світу,

– наголосив Клімкін.

При цьому, на думку експерта, Путін у всі ці гарантії теж не вірить. Він намагатиметься зробити так, щоб України не існувало.

Очільник Кремля прагне нашої повної демілітаризації, дестабілізації, федералізації і врешті – деукраїнізації України. Це його реальний план і він досі вважає його реалістичним, як додав Клімкін.