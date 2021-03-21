Нашестя мишей в Австралії: гризуни "захопили" ферми, супермаркети та кусають людей – відео

У селищах штату Новий Південний Уельс, що в Австралії, справжнє нашестя мишей. Їх видно просто повсюду, навіть у супермаркетах. Найгіршим є те, що вони кусають людей.

На фермах

Нашестя мишей побачили після того, як фермери зібрали врожай зерна. Гризуни бігають на фермах повсюду: у шафах, кімнатах, на кухні тощо.

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Фермери звилюються, щоб миші не зіпсували їм сіно, яке ті заготовили на зиму.

Ба більше, впоратися з ними не так просто, адже миші дуже швидко розмножуються. Також кількість гризунів значно збільшується через незвично рясні дощі, які зафіксували на сході в Австралії.

Вночі земля просто рухається з тисячами мишей, вони просто біжать навколо,

– сказав фермер Рон Маккей телеканалу ABC.

У супермаркетах

У супермаркетах також наразі не побороли нашестя. Вихід поки тільки один – їжу зберігають у герметичних контейнерах.

Власник продуктового магазину в місті Гуларгамбоне щодня виловлює 400 – 600 мишей. Він витрачає приблизно 6 годин щодня на те, щоб прибрати бруд, який утворюють миші.



У супермаркеті борються з гризунами / Фото ABC

У приміщенні часто стоїть сморід. Однак не через самих мишей, а через те, що багато з них помирають просто у супермаркеті.

У Департаменті охорони здоров'я повідомили, що миші покусали вже 3 людей.