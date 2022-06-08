Нащо було підсаджувати Європу на нафтову й газову голку Росії, – Подоляк дорікнув Меркель

Ангела Меркель зізналася, що очікувала на те, що Володимир Путін може розпочати повномасштабну війну. На такі слова колишньої канцлерки Німеччини відреагували в Офісі Президента.

Подоляк дорікнув Меркель "Північним поток-2"

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк обурився політикою Меркель на посаді канцлера Німеччини. Він не розуміє, для чого чиновниця збільшувала залежність Європи від Росії, якщо знала про криваві плани держави-агресорки.

До теми Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну

Якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати "Північний потік–2"? "Я не була наївною", – каже ексканцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки,

– наголосив політик.

Що цьому передувало

Нещодавно Меркель дала перше велике інтерв'ю вже не на посаді канцлера. У ньому вона заявила, що очолюючи німецький уряд, "не була наївною" у питанні ненависті президента Росії Володимира Путіна до західної демократичної моделі. Вона, мовляв, кілька разів попереджала своїх колег про загрозу.

При цьому тодішня канцлерка продовжувала будувати зв'язки з Кремлем. Саме за її каденції розпочалося будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Після повномасштабного вторгнення в Україну чинний очільник німецького уряду Олаф Шольц закрив цей проєкт.

До речі, сама Меркель не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну в лютому 2022 року. Політикиня наголосила, що вибачатися за це не буде. Водночас війну вона назвала "великою помилкою" Москви.

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Зауважимо, Меркель активно критикують за те, що вона 16 років збільшувала залежність Європи від російського газу та нафти. Після окупації Криму та Донбасу політикиня не розірвала відносини з Кремлем, що розв'язало агресору руки й призвело до подальшої агресії.

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