Наші дії будуть потужними, – Зеленський у зверненні розповів про особливий формат роботи

Володимир Зеленський увечері 13 квітня звернувся до українців. Президент розповів, що провів військовий кабінет – особливий формат роботи.

Зеленський наголосив, що участь у цьому форматі взяли керівники сектору оборони, командувачі, розвідка, Офіс Президента. Президент додав: робота була змістовною, інформує 24 Канал.

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І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму,

– наголосив президент.

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Окрім того, Зеленський наголосив, що 13 квітня у Маріїнському палаці вперше відзначили день працівників і працівниць нашого ОПК. Український лідер зауважив: несправедливо, що в Україні раніше не було такого свята, коли можна було б вшанувати працю всіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку.

Зеленський додав, що підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу.

"Саме в цей день "Нептуна", коли наші ракети уразили "Москву". Але дякуємо ми й за ракети, і за десятки інших видів озброєння, техніки й снарядів, що постачаються обороні", – заявив президент.

Український лідер розповів, що нагородив представників та представниць галузі.

Шлях України в ЄС

Зеленський 13 квітня провів нараду з представниками Верховної Ради. Обговорили деякі кроки наближення України до Євросоюзу. Зокрема, законодавчі кроки. Зеленський наголосив, що мета – абсолютно досяжна.