Ви наші герої, – Зеленський до сил ППО та рятувальників після наймасштабнішої атаки дронами

28 травня в Україні сталася наймасштабніша атака дронами з боку російського ворога. На це відреагував президент Володимир Зеленський.

Зеленський звернувся до сил ППО та рятувальників після наймасштабнішої атаки. Президент назвав їх героями.

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Реакція Зеленського на наймасштабнішу атаку

Сили протиповітряної оборони України. Ви чуєте сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість. Ви спрямовуєте погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники. Кожне збиття ворожих дронів та ракет – це врятовані життя людей,

– написав український лідер.

Також президент звернувся до наших рятувальників, які залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів.

"Ви викладаєтесь на повну заради порятунку інших. Ви – наші герої!" – наголосив Зеленський.

ППО в Україні – найкраще / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Скільки дронів знищили 28 травня