Наші контрнаступальні дії були на столі Кремля восени минулого року, – Зеленський

Росія була ознайомлена з планом українського контрнаступу ще до того, як він відбувся минулого року. На жаль, це й могло перешкодити успішному результату.

Зараз Україна має новий план дій, але розголошувати його не стануть. Про це Володимир Зеленський розповів на великій пресконференції, яка відбувається 25 лютого.

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Росія знала план контрнаступу ЗСУ

В час війни Україна, на жаль, зіштовхується з проблемами, які не завжди можна вирішити самим. Багато чого зокрема залежить і від союзників та їхньої допомоги.

"Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі – від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план, і цей план є", – наголосив Зеленський.

Президент України пояснив, що він не зможе розповісти деталі цього плану, адже що менше людей знає плани української армії, то швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. Він навів красномовний приклад, що підтверджує це.

Скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як ці контрнаступальні дії почались. Крапка,

– сказав Зеленський.

Зараз в України вже є чіткий план наступного контрнаступу, який зокрема пов'язаний зі зміною військового керівництва.

"Планів буде готуватися кілька через витік інформації", – додав президент.

Коли Україна може розпочати новий наступ