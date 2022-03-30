Наші перемоги на фронті – головний ультиматум під час переговорів з Росією

Перша зустріч делегацій України та Росії, якщо ви пам'ятаєте, проходила на умовах Росії, у Білорусі, під ультимативні заяви Москви та шантаж у вигляді ударів по цивільній інфраструктурі України крилатими та балістичними ракетами.

Менш як за місяць все кардинально змінилося. Україна ставить свої умови і не варто йти на потурання Москві.

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Україна перемагає

Ми висуваємо ультиматум і ніяк інакше. І щоб наш ультиматум звучав у вухах окупантів ясніше, ЗСУ продовжуватимуть контрнаступ, завдаючи однієї поразки ворогові, за іншим.

Я не здивуюсь, якщо наступний раунд переговорів пройде під радість деокупованого Херсона. За тиждень – Мелітополя. Ще через тиждень – встановлення прапора України в Новій Каховці.

Головний ультиматум

Саме наші успіхи в цій війні та щоденне просування та деокупація нових і нових населених пунктів – ось головний ультиматум!

Наші воїни знають, на що вони здатні, і знають, як далеко вони можуть зайти, якщо їм не заважати. І, що дуже важливо, їм ніхто не заважає і навряд чи хтось навіть наважиться.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: