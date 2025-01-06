Наші підрозділи досі перебувають там, – в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в місті Курахове

У понеділок, 6 січня, росіяни повідомили про окупацію Курахового, проте у ЗСУ цю інформацію не підтверджують. У західній частині напівзруйнованого міста досі тривають бої.

Про ситуацію у місті розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Кураховому

Наші підрозділи досі перебувають там (у Кураховому – 24 Канал), і досі ведуть бій. Себто про повний контроль росіян над містом мова не йде,

– заявив Трегубов.

Він також зазначив, що у разі будь-яких змін інформацію повідомлять.