Наші підрозділи досі перебувають там, – в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію в місті Курахове
6 січня 2025, 19:45Читать новость на русском
У понеділок, 6 січня, росіяни повідомили про окупацію Курахового, проте у ЗСУ цю інформацію не підтверджують. У західній частині напівзруйнованого міста досі тривають бої.
Про ситуацію у місті розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація в Кураховому
Наші підрозділи досі перебувають там (у Кураховому – 24 Канал), і досі ведуть бій. Себто про повний контроль росіян над містом мова не йде,
– заявив Трегубов.
Він також зазначив, що у разі будь-яких змін інформацію повідомлять.