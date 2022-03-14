Наші позиції незмінні: за кілька хвилин розпочинається 4-й тур переговорів із Росією, – ОП

Михайло Подоляк повідомив, що за декілька хвилин стартує 4-й раунд перемовин України та Росії. Позиції української сторони залишаються незмінними.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк приблизно о 10:30 повідомив, що за кілька хвилин стартує четвертий раунд українсько-російських перемовин.

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Стартують чергові переговори України та Росії

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що розмова з представниками держави-агресорки буде важкою. Адже Росія, хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії.

Радник глави ОП наголосив, що свої позиції щодо перемовин українська сторона не змінює.

Нагадаємо, Подоляк 13 березня повідомив, що переговори з державою-агресоркою тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Він анонсував на 14 березня переговорну сесію для обговорення попередніх підсумків.

Подоляк про початок українсько-російських перемовин: дивіться відео