У багатьох країнах вже бачите жінок і дітей із болем у очах: Зеленська про українських біженців
Джерело:фейсбук Олени Зеленської
Війна розрізала не лише українські сім'ї, вона ще й відрізала людей від їхніх домівок. Адже агресія Кремлі перетворила українців на біженців – люди змушені тікати якомога далі від пострілів.
Перша леді України Олена Зеленська наголошує, що українські шляхи – зараз переповнені біженцями. На цьому дружина президента наголосила у своєму відкритому листі до представників світових ЗМІ.
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Війна відрізає українців не лише один від одного, а і багатьох від їхніх рідних домівок
Олена Зеленська наголосила, що через війну багатьох українців не можуть дістатися до своїх родичів. Без допомоги залишилися люди з інвалідністю, на кріслах колісних, лежачі хворі та самотні літні.
"Війна проти таких людей – подвійний злочин!" – зауважила перша леді.
Крім того, на українських шляхах – повно біженців. Більшість із них шукатиме кращої долі за кордоном.
У багатьох ваших країнах ви вже бачите цих стомлених жінок і дітей із болем в очах. Чоловіки довозять їх до кордонів і повертаються воювати. Адже, попри весь цей жах, українці не здаються,
– підкреслила дружина українського президента.
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