Наші війська почали маленькі тактичні контрнаступальні дії, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українські війська розпочали маленькі тактичні наступальні дії. Їх ведуть одразу в кількох напрямках.

Українські війська ведуть тактичні контрансупальні дії в Київській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Про це Олексій Арестович заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Олексій Арестович зазначив, що протягом доби стан, положення та характер дій росіян не змінився. Однак наші війська ідуть у контрнаступ.

Наші війська почали маленькі тактичні, але контрнаступальні дії,

– заявив Арестович.

Брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео