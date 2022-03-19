Наші війська знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській області, – Арестович

Напрямки російського наступу не змінились, війська агресора наштовхуються на шалений спротив ЗСУ. Так українським захисникам вдалось знищити кілька колон ворожої техніки на Сумщині та Миколаївщині.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, інформує 24 канал. Він розповів про перебіг 24-ої доби активних бойових дій.

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Суттєвих змін в стані сторін не відбулось, – Арестович

Арестович зазначив, що суттєвих змін в стані, характері або положенні сил противника або українських Збройних Сил не відбулось. Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрям, на якому зосередили сили противники, – це напрямок на Ізюм, Волноваху, Маріуполь, Херсон та Миколаїв.

Протягом доби наші війська завдали потужних ударів по противнику. Знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській області,

– сказав Арестович.

Радник голови ОП також додав, що в районі аеродрому Чорнобаївка вшосте поспіль Повітряні Сили України знищили знову техніку ворога.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича: