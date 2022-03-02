Наші військові б'ються як леви, а ворог виснажується, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вчергове звернувся до українців через повномасштабний наступ Росії на Україну. Він наголосив, що українські військові міцно тримають оборону.

За його словами, ворог виснажується, а на окремих ділянках змушений тактично відступати.

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"Наші військові б'ються як леви на всіх напрямках та міцно тримають оборону", – наголосив Шмигаль.

Водночас десятки тисяч резервістів поповнюють ряд нашої армії, а в Україну їде зброя з різних куточків світу.

Головне – це те, що розгубленість та страх, який був у багатьох людей в перші два дні війни, змінилися на зібраність і відвагу,

– сказав він.

Та додав: "Всі розуміють, що ми ведемо визвольну війну за свою землю та за своє майбутнє. І ми не пробачимо ворогу його злочини. За ракетні залпи по українських містах – Харкову, Києву, Житомиру – обов'язково будуть покарані у Гаазі не лише виконавці, але й автори цього нелюдського задуму".