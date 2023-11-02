Віртуозний удар: як наші військові знищили окупантів у льосі FPV-дроном – ефектне відео

Наші військові продовжують завдавати ворогові колосальних втрат. Так, з допомогою FPV-дрона вони знищили окупантів, які намагалися пересидіти в льосі.

У мережу виклали досить емоційне відео. На ньому можна побачити, як FPV-дрон влучно залітає у льох і вибухає. Власне, там від наших військових намагалися сховатися окупанти, але щось пішло не за планом.

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Майстерність військових вражає

Відео приправлене щедрою кількістю лайки. Її не жаліли наші військові, тішачись своєю майстерністю та результатом роботи. Власне, український оператор FPV-дрона зумів загнати його у льох, де російські загарбники зробили собі сховок.

Звернімо увагу на те, що спочатку може здатися, що дрон влетить у дерево. Але в якийсь момент він робить різкий маневр і залітає у льох. За якусь секунду стається вибух, чому дуже тішаться наші військові за кадром, а ми – разом із ними.

Як наші військові влучили FPV-дроном у льох з окупантами: дивіться відео 18+

Усе, підвалу немає… Дивись, прийшов… Ай-ай-ай. Завалило. Ваня, Ваня, ти де?

– насміхаються військові.

Власне, ця репліка – реакція на російського загарбника, якому вдалося вціліти. Він якраз підбіг до місця, яке ще мить тому було льохом. Мабуть, надіявся, що його товариш не поповнив статистику втрат.

Кількість знищених ворогів щодня росте