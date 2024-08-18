Галицькі десантники затрофеїли славнозвісний танк "Прорив" та полагодили його

Українські військові завдають росіянам колосальних втрат на всіх напрямках фронту. Зокрема, вдалося відбити у ворога танк "Прорив".

Новітній російський танк Т-90М "Прорив" став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Він навіть не встиг повоювати.

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Росіяни самі покинули танк

Росіяни покинули бойову машину без бою. Ворог планував залишити танк просто посеред бойових дій. Це сталось у перші дні прориву у Курській області. Перед цим техніку довели до технічної несправності.

До слова, наші військові відмічають, що росіяни були доволі добре окопані в Курській області, але наше військо змогло прорватись на характері та ентузіазмі.

Десантники 80 бригади швидко оцінили та освоїли російську техніку. Крім цього, танк відремонтували, завели і тепер машина війни нищитиме своїх творців на боці України.

Слава Десантно-штурмовим військам! Слава Україні!

– мовиться в повідомленні.

Наші військові затрофеїли танк: дивіться відео