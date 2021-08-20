Наші життя під загрозою, – афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня зайшли до столиці Афганістану - Кабула та встановили свою владу в країні. Вони заявили, що нібито не збираються нікому мстити і воювати, а також заговорили про "поблажливе ставлення" до жінок.

Однак, як виявилося, екстремісти не спішать виконувати своїх обіцянок. Про це повідомила телеведуча афганського державного телеканалу RTA Pushto Шабнам Давран у своєму відеозверненні.

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За словами журналістки, її більше не пускають в офіс всупереч запевненням талібів. Вона зазначила, що працювала у ЗМІ протягом шести років, а тепер не може потрапити на робоче місце навіть маючи редакційне посвідчення.

Працівників-чоловіків, у яких були посвідчення, пропустили в офіс, але мені сказали, що я більше не можу виконувати мою роботу, тому що система змінилася,

– сказала Шабнам Давран.

"Ті, хто мене слухає, якщо світ мене слухає, будь ласка, допоможіть нам, бо наші життя під загрозою", – додала афганська телеведуча.

Обіцянки талібів щодо жінок

Коли "Талібан" востаннє був при владі, то до жінок ставилися дуже принизливо та зневажливо. Їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків і навіть голосно сміятися.

Однак цього разу таліби запевняли, що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони також нібито не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.

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