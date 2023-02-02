"Била до крові": нові деталі скандалу в дитячому будинку Київщини
Джерело:ТСН
У Фастівському районі, що на Київщині, вихователька одного з опікунських закладів катувала 9-річну дівчинку. Стали відомі нові обставини скандалу.
Підозрювана лозиною побила дівчинку до крові. Інша дитина, яка хотіла захистити маленьку постраждалу, також зазнала насилля від виховательки.
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Била лозиною за те, що не робила уроки
У селі Мотовилівка жінка неофіційно працювала вихователькою в дитячому будинку. Відомо, що вона змушувала постраждалу дівчинку робити уроки, проте та відмовилася.
Тоді "вихователька" взяла лозину і почала нею лупцювати 9-річну. Правоохоронці стверджують, що побила до крові.
Дівчинці намагалася допомогти інша дитина, однак також стала постраждалою. Наразі поліція перевіряє отриману інформацію.
Зараз всі діти знаходяться в лікарні на обстеженні. Про побиття дитини поліції стало відомо від одного з опікунів, після чого поліція негайно відреагувала,
– повідомили медіа джерела в МВС.
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Що цьому передувало
- Начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив громадськість про те, що у Фастівському районі Київської області вихователька знущалася з дитини. Жінка катувала 9-річну дівчинку – на тілі потерпілої виявили січені рани.
- Як виявилося, такі методи "виховання" у закладі застосовували вже не вперше. Усіх 19 дітей дитячого будинку відправили у лікарню на обстеження.
- Водночас 51-річну зловмисницю затримали та помістили в ізолятор. Тепер жінці загрожує до 6 років позбавлення волі.