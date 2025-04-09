Насіров, що мобілізувався до ЗСУ перед судом, служитиме там сапером, – ЗМІ
- Роман Насіров, колишній керівник ДФС, добровільно мобілізувався до ЗСУ як сапер перед судовим засіданням у Вищому антикорупційному суді.
- Насіров отримав посаду сапера з окладом 2640 гривень, додатковими виплатами та преміями, щоб уникнути участі у судових засіданнях, які можуть бути проведені дистанційно.
- Справа Насірова у ВАКС знаходиться на завершальній стадії, але розгляд був відкладений до 11 квітня для збору додаткової інформації про його мобілізацію.
Екскерівник ДФС Роман Насіров не з'явився на суд 9 квітня, бо добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Він буде служити сапером у військовій частині.
Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ, що отримав у розпорядження відповідний документ, що містить цю інформацію.
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Насіров служитиме сапером
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у корупційних злочинах, став сапером у Збройних силах України незадовго до очікуваного оголошення вироку у Вищому антикорупційному суді.
"Укрінформ" отримав офіційний документ, де зазначена ця інформація.
Згідно з ним, 7 квітня 2025 року Насіров обійняв посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 гривень.
Водночас документ передбачає додаткові виплати: щомісячну премію у розмірі 578% від основної зарплати та надбавку за особливості проходження служби в розмірі 65%.
Підставою для прийняття на військову службу стала довідка про проходження військово-лікарської комісії, датована 30 січня 2025 року.
Як відомо, справа Насірова у ВАКС перебуває на завершальній стадії – судові дебати вже почалися, і він мав виступити з останнім словом. Однак захист заявив, що через мобілізацію він фізично не може бути присутнім на засіданнях. Прокуратура ж наполягає на можливості його участі дистанційно.
Наразі суд відклав розгляд справи для збору інформації. Наступне засідання відбудеться 11 квітня.