Насіров, що мобілізувався до ЗСУ перед судом, служитиме там сапером, – ЗМІ

Екскерівник ДФС Роман Насіров не з'явився на суд 9 квітня, бо добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Він буде служити сапером у військовій частині.

Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ, що отримав у розпорядження відповідний документ, що містить цю інформацію.

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Насіров служитиме сапером

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у корупційних злочинах, став сапером у Збройних силах України незадовго до очікуваного оголошення вироку у Вищому антикорупційному суді.

"Укрінформ" отримав офіційний документ, де зазначена ця інформація.

Згідно з ним, 7 квітня 2025 року Насіров обійняв посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 гривень.

Водночас документ передбачає додаткові виплати: щомісячну премію у розмірі 578% від основної зарплати та надбавку за особливості проходження служби в розмірі 65%.

Підставою для прийняття на військову службу стала довідка про проходження військово-лікарської комісії, датована 30 січня 2025 року.

Як відомо, справа Насірова у ВАКС перебуває на завершальній стадії – судові дебати вже почалися, і він мав виступити з останнім словом. Однак захист заявив, що через мобілізацію він фізично не може бути присутнім на засіданнях. Прокуратура ж наполягає на можливості його участі дистанційно.

Наразі суд відклав розгляд справи для збору інформації. Наступне засідання відбудеться 11 квітня.