24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

Перші кілька штурмів за участю танків, оснащених "Ареною-М", завершилися поразкою росіян, однак кілька наявних відеозаписів бойових дій свідчать, що система здатна знищувати FPV-дрони, які наближаються.

Наскільки ефективна російська система захисту танків?

Є достовірні докази, що принаймні одна "Арена-М" ефективно спрацювала проти кількох FPV. Утім, масованого нальоту дронів система не витримує.

Оглядач Andrei_bt наголосив, що заявлений боєкомплект із 12 пострілів "не відповідає сучасним реаліям". На відеозаписі, опублікованому 7 серпня, видно, як українські FPV-дрони атакують оснащений системою "Арена-М" танк Т-72Б3М поблизу окупованої Володимирівки, хоча Інститут вивчення війни (ISW) оцінив, що, ймовірно, на відео показано механізований штурм, який відбувся наприкінці липня.

Український оператор дронів Дмитро Путята повідомив, що тоді одна система "Арена-М" збила сім FPV-дронів, перш ніж українські сили знищили танк.

Росіяни можуть вдосконалити систему

Наявність системи захисту танків зменшує проблеми росіян, які вони мали ще місяць тому. Росія витратила три роки на накопичення танків, які вона не може нікуди відправити. Тисячі з них перебудовані та стоять без діла через брак захисту від безпілотників вартістю 500 доларів. "Арена-М", дозволить знову застосовувати танки під час бойових дій.

Завдяки випробуванням на полі бою і відео зі знищенням танка українськими дронами, російські розробники тепер знають, що "Арена-М" потребує більшого боєзапасу. Погана для них новина полягає в тому, що розміщення більшої кількості снарядів у системі може виявитися надзвичайно складним завданням.

Основна проблема: будь-яке збільшення об'єму пускових установок снарядів, встановлених на башті, може заблокувати моторний відсік танка, перешкоджаючи доступу для технічного обслуговування.

Якщо існує обхідний шлях, він може включати переробку "Арени-М" більшою кількістю менших снарядів.

У "Арени-М" є ще один мінус

Боєприпаси навіть можуть бути не головним обмеженням системи. Український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський оцінив дальність ураження "Арени-М" у 20 – 30 метрів, а дальність її виявлення – приблизно 50. Ці показники залишають системі дуже мало часу проти безпілотника, що пікірує зверху, незалежно від того, скільки зарядів у пускових установках.

Інститут вивчення війни, зі свого боку, оцінює, що самої лише "Арени-М" наразі недостатньо для захисту російських механізованих десантників від українських безпілотників. Хоча вона збільшує витрати та зусилля, необхідні українським силам.

"Арена-М" з більшою кількістю снарядів може бути саме тим розвитком подій, на який чекали російські командири, продовжуючи накопичувати нові та відновлені танки та бойові машини. Подвоївши виробництво танків Т-90 та Т-72, ​​Кремль більш ніж компенсував свої бойові втрати за перші 54 місяці широкомасштабної війни.

Танкові атаки були рідкістю протягом останнього року бойових дій, оскільки російські війська перейшли на тактику інфільтрації піхоти. Але ситуація може змінитися, оскільки втрати піхоти зростають, а командири набувають впевненості в системі "Арена-М" для захисту танків від атак дронів.

Провальний бойовий дебют російської системи

Комплекс "Арена-М", розроблений Коломенським конструкторським бюро машинобудування, використовує доплерівський радар для виявлення ракет, керованих ракет і безпілотників, що наближаються, а також контрбоєприпаси, призначені для знищення загрози незадовго до її влучання. Сама концепція не нова: у 1980-х роках радянські військові встановлювали систему "Дрозд" на модернізовані Т-55АД, а російські конструктори почали активно розробляти системи активного захисту після того, як їхні танки зазнали значних втрат у Чечні.

Через три десятиліття російська урядова газета "Российская газета" 7 серпня визнала, що досі немає узагальнених даних із поля бою про те, як "Арена-М" працює на практиці, а її потенціал проти загроз із повітря потребує подальшого вивчення.

Головний дебют системи в Україні відбувся приблизно 23 липня, протягом кількох днів російських механізованих атак у секторі Добропілля Донецької області. Тоді російське угруповання військ "Центр" перекинуло велику механізовану штурмову групу вздовж дороги через село Паньківка, приблизно за 36 кілометрів на південний захід від Краматорська та його міста-побратима Слов'янська.

Українські безпілотники помітили танки, що наближалися, та атакували. Коли дим і пил розсіялися, стало помітно, що росіяни втратили щонайменше дев'ять танків. Сім з них були моделями Т-72Б3А з установками "Арена-М".

Такі втрати суперечать твердженням щодо ефективності "Арени-М". Системи захисту збивали безпілотник за безпілотником і припиняли збивати безпілотники лише тоді, коли у них закінчувалися снаряди. Але дронів було більше, ніж зарядів системи.

"Загалом, для знищення танка потрібно було від 15 до 20 FPV-дронів", – зазначає український оператор безпілотників Дмитро Путята.

Танкам заважає власна броня

Хоча деякі з найкраще захищених танків типу "черепаха", "дикобраз" та "їжак" змогли витримати удари понад 20 FPV, перш ніж їх було знерухомлено, додаткові металеві пластини та бруски, з яких складаються установки "черепаха", "дикобраз" та "їжак", надзвичайно важкі та, як правило, руйнують трансмісію танка, обтяжують його мобільність та заважають йому обертати башту та наводити основну гармату.

Іншими словами, додаткова броня не дозволяє танкам битися як танки – використовувати свою швидкість та вогневу міць для зближення з ворогом та його знищення.

Навіть 20 дронів за танк – адекватна ціна

Установка "Арена-М" громіздка, але не важка. З цією системою танк може захищатися від дронів, не жертвуючи своєю мобільністю. Якби "Арена-М" мала, скажімо, 24 снаряди замість лише 12, атакуючий танк міг би відбивати дрони достатньо довго, щоб досягти своєї мети – подолати шлях через сіру зону.

"Витрата 15–20 FPV-дронів на знищення одного танка – цілком прийнятний показник. За таких масштабів Росія могла б за кілька місяців кинути весь свій парк броньованих бойових машин на українську лінію фронту, не досягнувши нічого суттєвішого, окрім створення майбутнього родовища низькосортної залізної руди", – зазначив чеський аналітик Якуб Яновський у коментарі в соціальних мережах Путяти.

Чи можна більше вдосконалити "Арену-М"?

Що, якби росіяни могли вмістити 36 снарядів у модернізовану установку "Арена-М"? Чи буде цього достатньо? Ніхто не знає напевно, поки не спробує.

Що ми знаємо точно: "Російські військові навчаються та експериментують з тим, як використовувати броню на полі бою, перенасиченому дронами. Система "Арена-М" APS продемонструвала ефективність і, ймовірно, буде вдосконалена", – пояснив Роб Лі, аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії.

І ці вдосконалення можуть призвести до виходу на поле бою тих тисяч танків, яких росіяни встигли накопичити.