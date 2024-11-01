У Bloomberg оцінили темпи просування росіян: цифри вражають

Окупанти стрімко просуваються на Сході України. Так, росіяни ще не захопили весь Донбас, але прагнуть цього. А Захід наразі стурбований президентськими виборами у США, які поглинули всю увагу союзників.

Тим часом Україна відчайдушно потребує підтримки: США надали тільки 10% від пакета допомоги на 61 мільярд доларів, за який голосували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ворог наступає на Сході

Російська армія набирає обертів у своєму просуванні на Сході України, захопивши минулого тижня більше території, ніж будь-коли в цьому році. Росія захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні із 6 серпня, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців цього року, згідно з підрахунками розвідки Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на даних, які були зафіксовані на картографічній платформі DeepState, створеній за сприяння українського Міністерства оборони,

– мовиться в статті.

Цього тижня загарбники окупували Селидове та облизуються на Покровськ і Курахове – важливі логістичні центри для оборони України на Донеччині.

"Якщо ці міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового сходу України", – акцентують медійники.



З початку серпня росіяни захопили більше території, ніж за попередні сім місяців 2024 року / Bloomberg

Зверніть увагу! В естонській розвідці вказали, що Росія захопила 150 квадратних кілометрів на Сході протягом тижня. Мова про території в районах Покровська, Курахового, Вугледара та Великої Новосілки.

Захід чекає виборів у США і не квапиться з допомогою

Очевидно, що Трамп зменшить допомогу Україні. Тому, в разі його перемоги, "Київ буде змушений прийняти мир на несприятливих умовах або зіткнеться з перспективою продовжувати боротьбу з Росією самотужки".

У будь-якому випадку США не дають дозволу на застосування далекобійної зброї, а союзники по НАТО побоюються ескалації. В цей час Росія прагне відвоювати Курщину силами КНДР.

Так, ворог зазнає втрат – імовірно, за день гине понад тисяча російських солдатів. Та Москва має більше людей і перевагу в артилерії.

Аналітики кажуть, що Росія наразі не має стратегічних ресурсів для розвитку своїх тактичних здобутків на полі бою для вирішального прориву у війні. Та колишні посадовці міноборони агресора упевнені: вони просто ще не дійшли до переломного моменту.

За словами Сергія Маркова, політичного консультанта, близького до Кремля, Росія може взяти під повний контроль схід України до наступного літа, якщо збереже нинішні темпи просування,

– відзначив Bloomberg.

Важливо! Через затримки з військовою допомогою складно щось планувати та тримати оборону. Зеленський дорікнув партнерам у тому, що Київ ані дістав запрошення в НАТО, ані отримав системи ППО, обіцяні до зими.