Наскільки зруйновані міста Київщини, Чернігів і Маріуполь: дані з супутників

Супутниковий центр ООН UNOSAT за знимками з космосу показав рівень руйнувань українських міст внаслідок російських обстрілів.

Щоправда, це попередні дані – окремо просимо звернути на те, що з космосу не видно усіх руйнувань. Також варто зазначити, що на сайті інституту є супутникові знимки не всіх українських міст.

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Дані щодо руйнувань українських міст з космосу

Київська область

Згідно з даними супутника, на Київщині найбільших руйнувань зазнало село Горенка у Бучанському районі. Пошкоджено щонайменше 77% території.

Тим часом Ірпінь постраждав на 71%, Гостомель – на 58%, а територія Бучі 26%.

Що стосується столиці, то захід Києва постраждав на 1,4%.

Чернігів

За оцінкою супутників, у Чернігові зруйновано 21% об'єктів. Зауважимо, що після відступу російських військ мер міста Владислав Атрошенко оцінював руйнування у 70%.

Маріуполь

3 квітня супутник оцінив руйнування в Маріуполі лише у 22%. Хоча ще в березні місцева влада оцінювала руйнування у 80 – 90%.

Також є попередні та застарілі дані щодо руйнувань у:

Харкові – 4% півночі міста станом на 23 березня,

Сумах – 0,4:% станом на 22 березня,

тимчасово окупованому Росією Донецьку – 0,17% станом на 26 березня.

Росія безупинно продовжує обстрілювати Харків і Маріуполь.

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