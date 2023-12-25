Пошкоджено припортову інфраструктуру на Одещині: наслідки масованої атаки "Шахедами"

Окупанти у Святвечір масовано атакували дронами південні області нашої країни. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі та складські приміщення в регіоні.

Відомо, що ворог понад 6,5 годин атакував південні області. Сили протиповітряної оборони відпрацювали потужно: знищили 22 ударних безпілотники лише у межах командування ОК "Південь".

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Водночас уламки збитих "Шахедів" спричинили руйнування. Зокрема, є пошкодження припортової інфраструктури в місті Одеса, кількох приміщень у Роздільнянському районі Одеської області.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкту,

– повідомило командування.

Зазначають, що пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім того, щодо наслідків атаки для Півдня, у командуванні повідомили, що у Бериславському районі Херсонської області пошкоджені складські приміщення – там спалахнула пожежа. Вогонь вже загасили. Постраждалих немає.

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Росіяни атакували Україну 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами, Повітряним силам вдалося збити 28 ворожих дронів і обидві ракети.