Наслідки авіаудару по Дніпру: у ДСНС показали фото руйнувань
11 березня 2022 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Російські окупанти близько 06:10 11 березня завдали по Дніпру 3 авіаудари. Загинула одна людина.
Пресслужба ДСНС повідомила, що ворог, зокрема, влучив поблизу дитячого садку та багатоквартирного житлового будинку. Також окупанти влучили у двоповерхову взуттєву фабрику. Там спалахнула пожежа.
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11 березня близько 06:10 у місті Дніпро сталося три авіаудари по місту. Одна людина загинула,
– мовиться у повідомленні.
Згодом рятувальники розповіли, що о 09:29 пожежу на взуттєвій фабриці вдалося ліквідувати.
Наслідки авіаудару по Дніпру / Фото ДСНС
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