Наслідки авіаудару російських військ у Житомирі: моторошні фото

На жаль, окупанти все частіше обстрілюють мирне населення. Так, 9 березня, російські війська нанесли авіаудару по Житомиру. В мережі вже показали його наслідки.

Ввечері, 9 березня, ворожі війська знову бомбардували Житомир. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, а також місцеву котельню.

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Авіаудар окупантів зруйнував вщент будинок

На світлинах, які з'явилися в мережі, можна побачити наслідки авіаудару. Окупанти зруйнували вщент будинок місцевої літньої мешканки. Будинок, що розташований по сусідству, зазнав чималих ушкоджень.

Дивіться наслідки руйнувань внаслідок бомбардування Житомира:

Мер міста Сергій Сухомлин зазначив, що котельня, яку також пошкодив ворожий снаряд, забезпечувала теплом близько 30% Житомира.

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