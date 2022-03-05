Наслідки обстрілів у Миколаєві: поранено 14 військових та 16 цивільних

5 березня 2022 , 22:04
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Джерело:

телеграм Суспільного

Внаслідок обстрілів у Миколаєві поранення отримали декілька десятків людей. Відомо, що ворог гатив по місту з "Ураганів".

Відповідну інформацію оприлюднив ввечері 5 березня Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Це трапилось на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Внаслідок обстрілів Миколаєва поранення отримали люди

Гатили по місту з "Ураганів". Поранено 14 військових та 16 цивільних. Загинули двоє військових та один цивільний,
– мовиться у повідомленні. 

Ба більше, мер розповів, що від бомбардувань постраждав завод "Пепсіко", Мала Корениха та Ракетна Роща.

Наразі рятувальники працюють над розмінуванням.

"Є імовірність використання касетних бомб начинених протипіхотними мінами", – заявив мер. 

До речі, касетні бомби заборонені на міжнародній конференції у Дубліні в 2008 році. 


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Автор: Діана Квасневська