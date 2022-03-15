Наслідки обстрілів окупантів на Миколаївщині: під завалами можуть бути люди

Російські вбивці 15 березня знову обстріляли Снігурівку, що на Миколаївщині. Окупанти атакували житлові будинки Снігурівки.

Про це повідомили о 8:55. Очевидці оприлюднили відео з наслідками руйнувань.

До теми У Снігурівці на Миколаївщині росіяни пошкодили 30 будинків, 11 – повністю знищили

Зазначили, що під завалами можуть бути люди.

Наслідки обстрілів Снігурівки 15 березня: дивіться відео

Росіяни обстріляли Снігурівку 14 березня

Після обстрілу 14 березня у Снігурівці загинула людина. Ще 6 мешканців дістали з-під завалів. Росіяни пошколили 30 будинків, а повністю знищили – 11. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що також у місті виникли проблеми зі зв'язком.

По Снігурівці здійснили авіаудар. Там зараз проблеми зі зв'язком. Нагадую: якщо у вас не працює Лайф – переключіться на Київстар,

– сказав Кім.

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