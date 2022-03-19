Наслідки обстрілів у Золочеві на Харківщині: у мережі показали фото

Окупанти продовжуть нещадно гатити по населених пунктах Харківщини. Обстрілів, зокрема, зазнало селище Золочів.

Фото руйнувань опублікували в місцевому телеграм-каналі зранку 18 березня. Обстрілів, Золочів зазнав, ймовірно, вночі.

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На світлинах видно вибиті вікна, обвалений дах, пошкоджені авто тощо. Це наслідки лише для одного будинку та двору.

Наслідки обстрілів Золочева на Харківщині / Фото "ТРУХА"

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