Наслідки обстрілів у Золочеві на Харківщині: у мережі показали фото
19 березня 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ТРУХА"
Окупанти продовжуть нещадно гатити по населених пунктах Харківщини. Обстрілів, зокрема, зазнало селище Золочів.
Фото руйнувань опублікували в місцевому телеграм-каналі зранку 18 березня. Обстрілів, Золочів зазнав, ймовірно, вночі.
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На світлинах видно вибиті вікна, обвалений дах, пошкоджені авто тощо. Це наслідки лише для одного будинку та двору.
Наслідки обстрілів Золочева на Харківщині / Фото "ТРУХА"
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