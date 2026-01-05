Там могла б базуватись російська ядерна зброя: якими є наслідки операції у Венесуелі для Кремля

США провели успішну військову операцію у Венесуелі, в ході якої затримали президента країни Мадуро. Він мав дружні зв'язки з Путіним, а отже Росія втратила свого партнера.

Рубіо, якого називають архітектором операції у Венесуелі, вже висловився щодо стосунків США та Росії в контексті Венесуели. А те як потенційна зміна режиму в Венесуелі впливатиме на Росію спеціально для 24 Каналу розібрали політичні експерти.

Які можливості втратила Росія?

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів, що вплив Кремля у Венесуелі був безумовним. Політична та військова присутність Росії у Венесуелі дозволяла їй вирішувати кілька завдань зовнішньої геополітики.

Економічні – доступ до венесуельської нафти. Це дозволяло Росії обходити санкції.

Геополітичні – Росія мала можливість готувати на території Венесуели оперативників-шпигунів, які перебуваючи в іншій країні, видавали себе за громадян цієї країни.

Військово-політичні – Росія мала можливість із території Венесуели напряму погрожувати США ядерною зброєю. У 2018 році був епізод навіть, коли Кремль перегнав у Венесуелу 3 стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Це був натяк для США, мовляв, добре, що ви будуєте ПРО в себе, в Європі, захищаєте себе з північного боку, якщо ракети з Росії полетять на вас через Північний полюс. А тепер уявіть, що пуск ракет відбувається не лише звідти, а й з боку Латинської Америки. Там ПРО немає, оскільки США історично розглядали Центральну та Південну Америки, як свій "задній двір",

– зазначив експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи".

Він продовжив, що паралельно з тим Росія ще й намагалась вибудувати відносини з Кубою. Зокрема, вони разом провели кілька спільних морських навчань. Якщо б Куба прикривала Венесуелу від США, то для Росії Венесуела була б хорошим місцем для базування тактичної та стратегічної ядерної зброї.

Якими будуть наслідки падіння режиму Мадуро для Росії?

Експерт із дослідження Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко зауважив, що і для Росії, і для Китаю події у Венесуелі були великим ляпасом. Їм неприємно втрачати свою сферу впливу в Західній півкулі, в державі з величезними покладами нафти. Важелів впливу змінити цю ситуацію в них немає.

"Росія втратила шанс допомогти своєму соратнику Мадуро, попри те, що той постійно просив про допомогу. Звісно, це не означає, що Росії вже повністю не буде в цьому регіоні. Це відбудеться лише після того, як у Росії запанує демократичний режим. Адже партнерство щодо видобутку підсанкційної нафти поки залишається", – наголосив експерт із дослідження Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма".

За його словами, для Росії наслідки будуть ще більшими, адже вона розглядала Венесуелу з геополітичних міркувань. Тож, знищення режиму Мадуро буде геополітичною перемогою США, а для Росії – велика поразка. У довгостроковій перспективі дешева венесуельська нафта може обвалити ціни на світовому ринку, що негативно вдарить по Росії.

Чи міг Путін допомогти Мадуро?

Політолог Олег Лісний підкреслив, що ще як тільки ситуація довкола Венесуели почала загострюватись, Мадуро просив у Росії допомоги. Утім нічого крім обіцянок і риторики не отримав. Ба більше, існувала думка, що навіть якщо США почнуть якусь операцію, то Росія та Китай неодмінно "впишуться" за Венесуелу, але цього не сталось.

Геополітика виявилась дуже страшною річчю. Росії взагалі не вигідно зараз за когось "вписуватись". У контексті Венесуели – по-перше, вона розташована на іншому кінці світу, по-друге, сил і ресурсів у Росії на це зараз немає,

– сказав політолог.

Він додав, що ця ситуація має бути гарним сигналом про те, що Росія не надійний союзник. Російська зброя – теж не надійна, оскільки вона не спрацювала проти американських ракет у Венесуелі. І цю карту можна використовувати як один із елементів гібридної війни проти Росії.

Ситуація у Венесуелі: коротко