Води в Криму не буде щонайменше рік: який сектор постраждав найбільше

Окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, ще більше ускладнили й без того погану ситуацію з водою у Криму. За найкращих прогнозів, води на півострові не буде рік. Але насправді ситуація може бути навіть гіршою.

Забезпечення водою значною мірою залежатиме від того, наскільки водневими виявляться наступні роки. Про це 24 Канал розповів Ігор Сирота – генеральний директор Укргідроенерго.

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Найбільше в Криму від підриву Каховської ГЕС постраждав аграрний сектор. Вже раніше, коли там не було води та почалось засолення ґрунтів, самі окупанти розуміли, що це катастрофа. Адже ні для промислового, ні для аграрного сектору води не вистачає. Обмеження вводили й для населення.

Вони намагались бурити якісь свердловини, опріснювання – різні фантазії у них були. Але нічого досягнути вони не змогли,

– наголосив Ігор Сирота.

З кожним роком аграрний сектор у Криму скорочувався все більше. Особливою проблемою якраз було засолення ґрунтів, які складно в майбутньому буде відновити.

"А зараз ми розуміємо, що це – на роки. Через підрив Каховської ГЕС, за найоптимістичнішого сценарію, Крим буде без води рік. А взагалі це може бути 2 – 3", – підкреслив гендиректор Укргідроенерго.

Для того, аби наповнити 18,5 мільйонів кубокілометрів, потрібно мати дуже хороші водневі роки та паводки. Тому вирішальними для Криму будуть найближчий рік – два.

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