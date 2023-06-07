ООН нарешті "прокинулася": як організація прокоментувала підрив Каховської ГЕС Росією

ООН відреагувала на вчинений Росією теракт. Офіційні заяви щодо трагедії на Херсонщині від генсека Антоніу Гутерреша та його заступника Мартіна Гріффітса виявилися неоднозначними.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс висловився щодо підриву Каховської ГЕС. Також зробив заяву й сам генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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Що сказав Мартін Гріффітс

Заступник Антоніу Гутерреша заявив, що масштаби екологічної катастрофи стануть повністю усвідомлені лише найближчими днями. За його словами, прорив Каховської ГЕС матиме серйозні та далекосяжні наслідки для тисяч людей на півдні України по обидва боки лінії фронту.

Мовиться щонайменше про 42 000 людей. Вони втратили будинки, засоби для існування, їжу та безпечну для використання воду. Заступник генсека додав, що ООН готова усе, що у силах організації, щоб дістатися постраждалих та допомогти їм.

На його думку, цю трагедію можна назвати найзначнішим інцидентом з пошкодженням цивільної інфраструктури з початку російського вторгнення. Адже Каховське водосховище було критично важливим джерелом води для мільйонів жителів Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. А ще воно було ключовим джерелом зрошення сільського господарства на півдні Херсона та тимчасово окупованого Криму.

За словами Гріффітса, підрив Каховської ГЕС вплине на сільське господарство та виробництво продуктів харчування, виробництво електроенергії та безпеку ЗАЕС. Також цей інцидент вплине на безпеку, оскільки вода переміщує міни та вибухові снаряди до інших районів.

Що сказав Антоніу Гутерреш

Генсек ООН визнав російську агресію, але не став казати, яка саме країна зруйнувала Каховську дамбу. Він лише зазначив, що організація не має доступу до інформації для "незалежної перевірки причини".

Гутерреш засудив теракт та заявив, що підрив греблі є наслідком вторгнення Росії до України. Він назвав цей інцидент прикладом ціни війни для людей.

Ми всі бачили трагічні кадри, які сьогодні виходять із монументальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області України,

– сказав він.

Генсек ООН закликав припинити атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру. А ще він закликав до "справедливого миру" та нагадав про необхідність дотримання Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї та міжнародного права.

Підрив Каховської ГЕС та ООН

Секретар РНБО Олексій Данілов у розмові з 24 Каналом відреагував на дивну поведінку ООН. За його словами, у світі відбувається зовсім не те, що мало б відбуватись. Він також нагадав, що Росія, яка понад 460 днів повномасштабно воює проти незалежности України, вчинила теракт.

У день катастрофи, 6 червня, наша держава скликала засідання Радбезу ООН. Постпред України Сергій Кислиця заявив, що росіяни планували цю катастрофу заздалегідь. Їхні дії призвели до найбільшої техногенної катастрофи за останні десятиліття.

Росія теж вирішила скликати Радбез ООН слідом за Україною. Окупанти спробували перекласти з себе відповідальність на українців.

, ООН у дату трагедії привітала усіх із днем російської мови та спровокувала хвилю обурення. Про теракт спочатку згадала тільки філія ООН в Україні, а головна частина організації лише зробила репост.