Рівень води збільшиться ще, повінь зруйнувала міст на ріці Інгулець на Миколаївщині

Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення на Херсонщині зменшується, однак упродовж наступних 20 годин очікується підняття рівня води приблизно ще на метр.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Про наслідки підриву ГЕС окупантами станом на ранок 7 червня інформує 24 Канал.

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Через значні руйнування дамби вода ще буде прибувати. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом 20 годин,

– сказав Олександр Прокудін.

Також голова ОВА зазначив, що вночі почало підтоплювати Білозерську громаду.



Евакуація людей з підтоплених районів триває / Фото ДСНС

"На ранок затоплено 1 852 будинки на правобережній Херсонщині. Вночі звернулося 13 осіб, серед яких п'ятеро мешканців лівобережжя. Станом на 6 ранку евакуйовано 1 457 осіб. Зокрема з мікрорайону Корабел вивезли 1 286 осіб", – сказав він.

Прокудін зазначив, що всі служби працюють для допомоги людям.

Район Річпорту в Херсоні, вода продовжує прибувати:

Упродовж 20 годин рівень буде критичний

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону повідомив, що руйнування дамби триває.

"Так, вона розмивається, але не суттєво. Думаю, що на цьому зупиниться. Протягом 20 годин буде критичний рівень, але потім почне спадати", – сказав він.

Також речник повідомив, що санепідемстанція аналізує проби води, "і поки що немає інформації, що щось загрожує нашим людям". Наразі вода в домівки місцевих мешканців подається зі свердловин, а не з Дніпра.

Щодо евакуації людей з лівого берега Дніпра Толоконніков додав, що українські надзвичайники готові це зробити за гарантування безпеки з боку окупантів.

Кожне врятоване життя – це велика перемога

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що надзвичайники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського терору.

Наразі залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС. За минулу добу врятовано 52 людин, зокрема двоє дітей.

Як рятують життя у Херсоні / Фото ДСНС

Вночі у Херсоні евакуацію не зупиняли. Суспільне показало, як люди з мікрорайону Корабел чекають на рятувальників і волонтерів на дахах будинків та автівок.

Човнами їх доставляють до евакуаційного авто.

Затоплено нові вулиці, мікрорайони

Начальник Херсонської МВА розповів, що наразі евакуація на Херсонщині триває. За його словами, затоплено нові вулиці, але очікується, що вода поступово повинна спадати.

Повінь зруйнувала міст на річці Інгулець

Повінь зруйнувала міст на річці Інгулець у Єлизаветівці Миколаївської області. Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Крім того, за даними Снігурівської МВА, також в селі Галаганівка міст повністю затоплений.

"На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та селом Василівка, селом Євгенівка, селом Павлівка та селом Тамарине", – йдеться у повідомленні.

Також у громаді відбулася евакуація мешканців трьох будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до подвір'їв. Кухта наголосив, що оперативний штаб продовжує працювати цілодобово.

Міст біля села Нововасилівка: відео

На ранок середи, 7 червня, рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 сантиметри. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

Стежимо за ситуацією. Відразу заспокою городян. Критичною відміткою для Миколаєва є +105 сантиметри, але, за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри плюс-мінус пікові, тому надалі рівень води має спадати,

– написав мер.

Ситуація у Новій Каховці

Окупаційна влада Нової Каховки заявила, що рівень води в місті поступово спадає. В інших населених пунктах Херсонської області підтоплення продовжується. Найскладніша ситуація у Голій Пристані та Олешках.

Російські ЗМІ повідомляють, що семеро людей зникли безвісти через скидання води з Каховського водосховища.

Нова Каховка, підтоплення: відео

Херсонський художній музей не постраждав

Будівля Херсонського художнього музею не підтоплена, повідомили на фейсбук-сторінці музею. Вода зупинилась на пів дороги до пам'ятки архітектури. Зараз затоплені квартали нижче вулиці Богородицької.

На фото видно, що вода зупинилась на підйомі вулицею Воронцовською в районі Богородицької.