"Наслідок недбалості загарбників": який вигляд має "Український дім" у Маріуполі після пожежі

Пожежа в "Українському домі" в Маріуполі спалахнула в ніч проти 20 липня. На опублікованих кадрах помітно що частина будівлі повністю обгоріла.

Ще на двох стінах – пошкоджене оздоблення фасаду. Попередньо відомо, що вогонь спалахнув 19 липня, коли на вулиці вже стемніло.

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Який вигляд має "Український дім" після пожежі

Маріупольська міська рада розповіла, що причини виникнення пожежі досі невідомі. Окупанти досі офіційно не прокоментували ситуацію.

Місцеві телеграм-канали написали про те, що нібито міг бути підпал з боку "диверсантів". Проте наразі немає даних про те, чи шукатимуть росіяни "ворогів".

За повідомленнями маріупольців, у будівлі відкриті усі двері, тож туди заходили підлітки, наркомани. Деякі жителі заявили, що пожежа розпочалась в результаті вибуху снаряда, який принесли до будівлі палацу культури невідомі,

– заявили у міській раді.

Там також уточнили, що, найімовірніше, пожежа в "Українському домі" в Маріуполі – це наслідок недбалості загарбників, які не можуть організувати безпеку та нагляд за важливими культурними об'єктами.

Наслідки пожежі в "Українському домі" в Маріуполі / Фото Маріупольської міської ради

Що відомо про пожежу в "Українському домі"

Пожежа в палаці культури "Український дім" в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області спалахнула пізно ввечері 19 липня.

На опублікованих у мережі кадрах було помітно, що вогонь був потужним.

Тоді російські загарбники заявили, що нібито скерували на місці пожежі 6 машин рятувальників. Проте спротив повідомив, що росіяни відправили на пожежу тільки один автомобіль з пожежниками.

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