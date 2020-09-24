Форум регіонів України та Білорусі, що мав у жовтні відбутись у Гродно, перенесли на наступний рік. Також скасували і візит президента Зеленського.

Заходи скасувала українська сторона

Заходи скасували з ініціативи української сторони. Про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, інформує посольство у фейсбуці.

Читайте також Україна застерегла Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі

Сокол зазначив, що у липні запрошення надійшли всім керівникам українських регіонів. У серпні підтвердження отримали від половини українських областей. Також у жовтні мав приїхати президент Володимир Зеленський.

Буквально на днях українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслена спільна підготовча робота. Постраждають в першу чергу економіки наших країн, міжрегіональні зв'язки і між простими людьми,

– розповів Сокол.

Посол зазначив, що попри те, що "керівництво країни поставило відносини на паузу", спілкування з місцевою владою та бізнесом продовжиться.

Зверніть увагу! Скасування візиту Зеленського до Білорусі підтвердили і в Офісі Президента України, інформує "РБК-Україна".

Яка ситуація у відносинах між Україною і Білоруссю