Наслідки протестів у Білорусі: візит Зеленського скасували, форум перенесли
Форум регіонів України та Білорусі, що мав у жовтні відбутись у Гродно, перенесли на наступний рік. Також скасували і візит президента Зеленського.
Заходи скасувала українська сторона
Заходи скасували з ініціативи української сторони. Про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, інформує посольство у фейсбуці.
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Сокол зазначив, що у липні запрошення надійшли всім керівникам українських регіонів. У серпні підтвердження отримали від половини українських областей. Також у жовтні мав приїхати президент Володимир Зеленський.
Буквально на днях українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслена спільна підготовча робота. Постраждають в першу чергу економіки наших країн, міжрегіональні зв'язки і між простими людьми,
– розповів Сокол.
Посол зазначив, що попри те, що "керівництво країни поставило відносини на паузу", спілкування з місцевою владою та бізнесом продовжиться.
Яка ситуація у відносинах між Україною і Білоруссю
- Після передачі Мінськом бійців ПВК "Вагнера" Росії, а також старту протестів у Білорусі українське МЗС повідомило, що відносини між країнами перебувають "на паузі", проте про розірвання відносин не мовиться.
- Український посол в Білорусі Ігор Кизим був викликаний на консультації до Києва. Шляхом назад до Мінська авто посла обшукали на кордоні – всупереч міжнародним нормам. Через це у МЗС Білорусі подали ноту, на яку у білоруському дипвідомстві не відреагували.
- Верховна Рада визнала своєю постановою президентські вибори у Білорусі недемократичними. Проте щодо статусу Лукашенка після інавгурації, то у Києві проводитимуть консультації.