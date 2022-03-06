Наслідки цинічних обстрілів на Харківщині: фото та відео зруйнованих будинків

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харкова за допомогою авіації. Чи не найбільше страждають житлові будинки та мирні мешканці. 24 канал зробив фото наслідків ворожого обстрілу на Харківщині.

Вже 10 днів поспіль окупанти обстрілюють Харків та ближні села.

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Вони бомбардують житлові будинки. Часто після обстрілу там ще починається пожежа. Тож, будинки місцевих на Харківщині в результаті стають схожими на руїни.

​Журналістка 24 каналу відвідала Рогань та показала згорілі після обстрілу приватні будинки.

Зруйновані обстрілами будинки в Рогані на харківщині: відео 24 каналу



За її словами, школа спереду вціліла, але ззаду – потрощені вікна. Деякі приватні будинки в Рогані взагалі не вціліли. Проте у Салтівці ситуаця ще гірша.

Зруйновані будинки на Харківщині / Фото Анни Черненко / 24 канал



Окрім житлових будинків, руйнацій зазнають у різні установи. Так, 6 березня окупанти розбомбили частину будівель державної установи "Холодногірська виправна колонія №18". Зараз там – лише руїни.