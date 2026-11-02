Атаки на НПЗ підривають внутрішній ринок РФ: експерт про наслідки ударів та схеми з газом

Українські безпілотники за кілька днів вивели з ладу 10% нафтопереробних потужностей Росії. Через знищення заводів у Нижегородській області вже запровадили офіційні обмеження на продаж бензину.

В ефірі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній розказав, до чого призвели нищівні атаки на ключові об'єкти російської нафтопереробки.

Ознаки розвалу економічного простору Росії

За оцінками аналітиків, суттєвих втрат ворогу завдали удари по підприємствах у Самарі, Кстові, Уфі та Куйбишеві.

Політтехнолог порівняв нинішню ситуацію з дефіцитом пального із процесами, які супроводжували розпад Радянського Союзу. За його словами, обмеження продажу бензину в окремих регіонах свідчить про руйнування внутрішнього ринку.

Той, хто пам'ятає, як почав розвалюватися Радянський Союз, пам'ятає, як руйнувався внутрішній економічний простір. Припинили союзні республіки, навіть між областями обмежували вивіз реальних товарів – палива, харчових продуктів. Те, що вони почали це – уперше таке, конкретно обмеження в Нижегородській області. Кожен тепер буде сам за себе,

– наголосив Тарас Загородній.

Вплив на світові ціни та ринок газу

Під час програми також проаналізували позицію Президента України Володимира Зеленського щодо ймовірного впливу атак на світову вартість пального. Глава держави підкреслив, що частка Росії у глобальному експорті дизелю становить лише 2,2%, тому ці удари майже не позначаються на ринку. Основне зростання цін на енергоносії спровоковане подіями на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки.

Окремо експерт прокоментував чутки про можливе збереження транзиту російського газу до країн Європи. Тарас Загородній зазначив, що системний американський бізнес поступово витісняє Росію з енергетичного ринку, про що свідчить угода щодо добудови газогону до Угорщини для постачання газу зі США.

Тут конфлікт інтересів між системним американським бізнесом і різними схематозниками. Великі компанії спокійно зараз завойовують ринок і нікому це віддавати не збираються,

– підсумував політтехнолог.

Тарас Загородній про наслідки ударів та схеми з газом: відео

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа розглядає повернення російських енергоносіїв на європейський ринок як один з елементів можливої мирної домовленості. Ця ініціатива пов'язана не лише зі спробами завершити війну, а й з економічними інтересами Сполучених Штатів.