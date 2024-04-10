Наслідки удару по авіазаводу у Воронезькій області: з'явились супутникові фото
10 квітня 2024, 14:45Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
Внаслідок удару по місту Борисоглєбськ Воронезької області Росії пошкоджено будівлю авіаційного заводу, який ремонтує ракети.
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs від 9 квітня.
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На кадрах видно обвалений дах 711-го авіаційного заводу у Борисоглєбську. Він розташований за 300 кілометрів від кордону з підконтрольними Україні територіями.
На першому фото – завод до удару, знимок датований 3 листопада 2023 року; на другому – завод після вчорашньої атаки 9 квітня.
На авіазаводі реонтували ракети / Супутниковий знімок "Схеми"
Завод атакували українські безпілотники 9 квітня / Фото "Схеми"
Більше про атакований завод і сам "інцидент"
- Російські телеграм-канали повідомляли, що два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі та вікна.
- Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, після повідомлень про вибухи, запевнив, що ППО та засоби РЕБ нібито "виявили та знищили" безпілотник на території регіону.
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що атаку влаштувало ГУР, як наслідок – уражені основні виробничі потужності підприємства.