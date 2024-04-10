Наслідки удару по авіазаводу у Воронезькій області: з'явились супутникові фото

Внаслідок удару по місту Борисоглєбськ Воронезької області Росії пошкоджено будівлю авіаційного заводу, який ремонтує ракети.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs від 9 квітня.

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На кадрах видно обвалений дах 711-го авіаційного заводу у Борисоглєбську. Він розташований за 300 кілометрів від кордону з підконтрольними Україні територіями.

На першому фото – завод до удару, знимок датований 3 листопада 2023 року; на другому – завод після вчорашньої атаки 9 квітня.



На авіазаводі реонтували ракети / Супутниковий знімок "Схеми"



Завод атакували українські безпілотники 9 квітня / Фото "Схеми"

Більше про атакований завод і сам "інцидент"

Російські телеграм-канали повідомляли, що два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, після повідомлень про вибухи, запевнив, що ППО та засоби РЕБ нібито "виявили та знищили" безпілотник на території регіону.

Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що атаку влаштувало ГУР, як наслідок – уражені основні виробничі потужності підприємства.

! 9 квітня російське міноборони прозвітувало про "відбиття атаки безпілотників" по місту. Натомість у ГУР МО підтвердили удар дронів по російському заводу.