Наслідки удару по авіазаводу у Воронезькій області: з'явились супутникові фото

10 квітня 2024, 14:45
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Джерело:

Радіо Свобода

Внаслідок удару по місту Борисоглєбськ Воронезької області Росії пошкоджено будівлю авіаційного заводу, який ремонтує ракети.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs від 9 квітня.

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На кадрах видно обвалений дах 711-го авіаційного заводу у Борисоглєбську. Він розташований за 300 кілометрів від кордону з підконтрольними Україні територіями.

На першому фото – завод до удару, знимок датований 3 листопада 2023 року; на другому – завод після вчорашньої атаки 9 квітня. 


На авіазаводі реонтували ракети / Супутниковий знімок "Схеми"


Завод атакували українські безпілотники 9 квітня / Фото "Схеми"

Важливо! 9 квітня російське міноборони прозвітувало про "відбиття атаки безпілотників" по місту. Натомість у ГУР МО підтвердили удар дронів по російському заводу.

Більше про атакований завод і сам "інцидент"

  • Російські телеграм-канали повідомляли, що два безпілотники атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі та вікна.
  • Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, після повідомлень про вибухи, запевнив, що ППО та засоби РЕБ нібито "виявили та знищили" безпілотник на території регіону.
  • Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що атаку влаштувало ГУР, як наслідок – уражені основні виробничі потужності підприємства.

За даними Defence Express, на заводі у Борисоглєбську ремонтують: авіаційні ракети повітря-повітря: Р-27, Р-73, Р-33; авіаційні ракети повітря-поверхня: Х-25, Х-58; апаратуру наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22; наземні радіостанції типу Р-844М, Р-845М та інші системи радіотехнічного забезпечення польотів.
Автор: Анастасія Лукашевська