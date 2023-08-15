Наслідки удару по Львівщині: у гіпермаркеті обвалилися стеля, були пожежі та падіння уламків

Росія вдосвіта 15 серпня атакувала Львів та область ракетами. Вороги влучили у житлові будинки.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації розповів про наслідки атаки, які відомі станом на 7:00 15 серпня. За його даними, постраждали люди.

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Яка ситуація внаслідок атаки у Львові

Максим Козицький розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на двох вулицях:

Патона;

Каховській.

Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило,

– заявив глава ОВА.

За його словами, невеликі загоряння були також в інших частинах Львова. Проте їх оперативно загасили. За даними ОВА, внаслідок атаки окупантів:

обвалилась стеля в одному з гіпермаркетів. Це трапилось через падіння уламків ракети;

пошкоджені транспортні засоби.

Один з пошкоджених багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах / Фото Козицького та Садового

Якої біди ворог завдав регіону

У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину (7:00 15 серпня – 24 Канал) відомо про людей, які зазнали легких травм,

– заявив Козицький.

За його словами, у Суховолі також є пошкоджені будинки. Постраждалих не було.

Глава ОВА запевнив, що перебуває на об'єктах та пообіцяв надати більше інформації згодом.

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