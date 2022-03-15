Наслідки жахливих бомбардувань Охтирки: відео з дрона

Від 24 лютого 2022 року тривають бої за Охтирку, що на Сумщині. Російські окупанти обстрілюють мирне населення та руйнують інфраструктуру міста. У мережі з'явилось відео з наслідками руйнуванням.

На відео можна побачити напівзруйноване і сіре місто. На жаль, це не декорації до фільму про постапокаліпсис, це реальність.

До теми Евакуація на Сумщині розпочалася: колона виїхала з Лебедина, Тростянця й Конотопа

Ворожі бомбардування та обстріли поступово стирають Охтирку з лиця землі. Російські окупанти використовували навіть касетні боєприпаси та вакуумні бомби, що є злочином проти людства та прямим порушенням Женевських конвенцій.