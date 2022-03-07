Насмішили українців: окупанти вигадали слова Блінкена про "потужність" їхньої армії

За що б не взялися окупанти – все завершується ганьбою. Навіть роки пропаганди не навчили їх створювати фейки, які б бодай частково виглядали правдивими.

Українські герої знищили міф про "одну з найсильніших армій у світі". Наші герої нищать ворога тисячами, а техніка окупантів горить краще за смолоскипи.

До речі Завершився третій раунд перемовин України з Росією

Черговий фейк окупантів

Окупанти мають шалені проблеми не лише з військовою майстерністю, а й з банальним розумінням англійської мови. Принаймні, інакше пояснити ганьбу з перекладом слів держсекретаря США Ентоні Блінкена неможливо.

Під час візиту до Литви 6 березня у коментарі CCN посадовець сказав:

"Розв’язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців".

Натомість окупанти в надії, що українське населення таке ж недалеке як в Росії, створили фейк, нібито Блінкен заявив про перевагу російської армії над українською і що та може "перемолоти її".

Оркам невтямки, що в Україні є вільний інтернет, тому фотографії перемелених ЗСУ окупантів та згорілої техніки бачили всі, тому повірити в якусь ефемерну перевагу просто неможливо.

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