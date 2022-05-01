Чи настане "ядерний" дедлайн Путіна 9 травня

Як ми розуміємо, до 9 травня Путін не досягне нічого. Але він казатиме про будь-що, що це і була його мета, що це і є перемога, буде розповідати про це російським громадянам. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Ядерний "аргумент" Путіна

Ядерний шантаж – це не до нас. Ядерний шантаж – це до Сполучених Штатів. Це до Сполучених Штатів він надсилає такий меседж, що він божевільний, що він може зробити будь-що і що його нічого не зупинить.

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А до нас-то що? Нам діватися нікуди. У нас і так, і сяк війна. Він і так, і сяк руйнує наші міста. Нам куди діватися? Ядерна зброя чи не ядерна зброя – ми будемо боротися.



Цілком очевидно, що Путіну не вдасться вдовольнити свої хворобливі амбіції в Україні / Фото Getty Images

Війна – це мир, поразка – це перемога

Найбільш очевидна ціль, яку він буде намагатися захопити до 9 травня, – це Маріуполь. На мою думку, це очевидно. Але чи він зможе це зробити, чи він не зможе це зробити – він все одно скаже, що переміг.

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Я вважаю, що це буде більше залякування. Тому що йому, звичайно, дуже хотілося б щось таке, помітне, щоб було зроблене. Але якщо не буде нічого, він просто скаже, що ось це і є перемога.

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