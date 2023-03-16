Загальний темп наступу росіян знизився, у Бахмуті наближається кульмінація: аналіз ISW

Ситуація у Бахмуті все ще дуже напружена. Попри це, аналітики зауважили, що загальний темп операцій російського війська знизився. Розповідаємо далі, що про це свідчить.

У свіжому звіті Інституту з вивчення війни зауважили, що про зниження темпу можна говорити у порівнянні з попередніми тижнями. Посилаються аналітики на речника українського об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковника Олексія Дмитрашківського.

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Кількість атак скоротилася

Він 15 березня заявив, що наступальні дії за останній тиждень скоротилися. Якщо раніше ворог здійснював по 90 – 100 наземних атак на день, то тепер 20 – 29.

За словами Дмитрашківського, ворог дещо втратив наступальний потенціал. Причиною цього стали шалені втрати як серед живої сили, так і техніки. В Інституті зауважують, що заяви речника узгоджуються з загальними спостереженнями аналітиків.

Укладачі звіту додали, що російська наступальна операція у Луганській області, ймовірно, наближається до своєї кульмінації. Щоправда, якщо вона вже не завершилася, припускають вони. І це попри те, що ворог перекинув більшість елементів щонайменше трьох дивізій на лінію Сватове – Кремінна.

Попри всі намагання, військо ворога змогло досягнути лише мінімальних тактичних успіхів уздовж лінії фронту на Луганщині за минулий тиждень. Тим часом наші захисники, ймовірно, змогли провести контратаки та повернути собі території в області.

В Інституті зауважили, що щонайменше п'ять російських полків були залучені у наступ на Луганщині. Але це не дозволило їм досягти значних успіхів. Тож участь ще двох чи трьох полків 2-ї мотострілецької дивізії навряд чи суттєво затримають або змінять кульмінацію російського наступу в області.

Наступ на Бахмут близький до кульмінації

Аналітики також зауважили, що загальний наступ вагнерівців на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації. Військові джерела України зауважили, що помітно скоротилася кількість обстрілів у місті та на його околицях. Це спостерігається упродовж останніх днів.

Снарядний голод добряче вдарив по найманцях. 15 березня Пригожин заявив, що вагнерівці змушені розширити своє оточення навколо Бахмута. Так, вони, за словами "кухаря Путіна", захопили Залізнянське. Мовиться про невеличке село за 9 кілометрів на північний захід від Бахмута. Воно розташоване на східній стороні траси Е40 Бахмут – Слов'янськ.

В Інституті зауважили, що захоплення Залізнянська та інших подібних населених пунктів на північ від Бахмута та схід від траси Е40 навряд чи посилять здатність вагнерівців захопити саме місто. Тож вони припускають, що наступ найманців на Бахмут, ймовірно, все більше наближається до кульмінації.

Тож для запобігання цього російським військовим, ймовірно, доведеться залучати значні резерви. Не виключають аналітики, що ворогові це вдасться. Про це свідчить присутність частин російських повітряно-десантних полків як у самому Бахмуті, так і навколо нього.

Крім того, ворог може залучати елементи інших регулярних підрозділів. Зокрема ту саму 2-гу мотострілецьку дивізію, або підрозділи, які перекинули з інших частин театру бойових дій. Це свідчить про те, що самих лише вагнерівців буде недостатньо, щоб ворог міг захопити Бахмут.

Водночас в Інституті зауважили, що темп операцій на критично важливих ділянках фронту знижується. Це означає, що наші захисники, ймовірно, мають більше шансів повернути собі ініціативу.