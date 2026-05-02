На тлі "специфічної активності" у РНБО оцінили загрози з боку Білорусі

Останнім часом загроза з боку Білорусі опинилася на порядку денному. Поблизу українського кордону триває розбудова дорожньої інфраструктури та облаштування артилерійських позицій.

Україна стежить за всіма діями Білорусі у прикордонні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Наскільки високий ризик нового наступу з Білорусі?

За словами Коваленка, наразі з території Білорусі можливі дрібні провокації, які дорого коштуватимуть Мінську.

Водночас чиновник підкреслив, що на масштабні дії Білорусь не здатна.

Ця заява керівника ЦПД пролунала на тлі звернення Володимира Зеленського. Президент повідомив, що напередоні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Глава держави запевнив, що Україна реагуватиме на будь-яку агресію.

Нагадаємо, що від Сум до Київського водосховища українські військові будують суцільну багаторівневу лінію оборони, щоб захистити північний кордон від можливих атак. Оборонні укріплення швидко зводять по всій ділянці, зокрема навколо Сум, де вже сформовано потужну ешелоновану систему захисту. Мета робіт – не дати противнику можливості для прориву чи створення загрози з північного напрямку.

Чи можливе вторгнення з боку Білорусі?

Чутки про можливий наступ із Білорусі з'явилися після того, як самопроголошений президент Лукашенко 17 квітня підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що біля кордону з Україною білорусь будують дороги й облаштовують артилерійські позиції. Президент не виключив, що Росія може спробувати втягнути Білорусь у війну.

Тоді у РНБО припустили, що Мінськ отримав завдання від Москви відволікати українські сили перед можливими наступами на сході та півдні.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Білорусь суттєво посилила армію: зросли витрати, проходять постійні навчання, оновлено закони і мобілізаційні механізми, зокрема навіть через SMS. Також військова доктрина допускає превентивні удари. Водночас, за його словами, це не означає готовності Білорусі самостійно розпочати війну – Лукашенко намагається балансувати між Москвою і уникненням прямого втягнення в конфлікт.

Українські прикордонники заявляють, що наразі не фіксують підтягання військ або техніки Білоруссю до кордону. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, з 2022 року Білорусь утримує свої підрозділи поблизу кордону, але зараз серйозного нарощування сил немає.